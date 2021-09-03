Раскрывших убийство тюменской школьницы оперативников представили к награде

Оперативников, принимавших участие в раскрытии убийства тюменской школьницы, наградил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Глава МВД лично контролировал поиски предполагаемого убийцы, задачу выполняли лучшие полицейские Тюмени при помощи высококвалифицированных коллег из Москвы.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ведомства продемонстрировали умение тщательно проверять все возможные версии, быстро и точно проводить анализ поступающей информации и акцентировать внимание на деталях, заявил Колокольцев.

Благодаря усилиям оперативников личность преступника удалось установить, сейчас он задержан и ждет суда. Именно такие грамотные операции укрепляют веру граждан в справедливость и торжество закона, подчеркнул министр.