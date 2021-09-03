Пентагон ответил на сообщения о выводе американских войск с трех баз в Сирии

Сообщения СМИ о выводе войск Соединенных Штатов с трех баз на территории Сирии не соответствуют действительности, заявили в Пентагоне.

Представитель Министерства обороны США отметил, что параметры сирийской военной миссии Вашингтона остаются прежними, передает РИА Новости. Он также сказал, что был сделан специальный телефонный звонок, чтобы в этом удостовериться.

Сообщается, что Пентагон подтверждает присутствие в Сирии 900 военнослужащих Вооруженных сил США. Некоторое время назад иранские СМИ передавали, что американцы покинули три военные базы в республике.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад многократно подчеркивал, что США занимаются воровством сирийской нефти. При этом отмечается, что под контролем американских войск находятся крупнейшие нефтяные поля к востоку от Евфрата. В регион постоянно перебрасываются дополнительные подразделения ВС Соединенных Штатов, которые, скорее всего, нужны для обеспечения добычи природных ресурсов.