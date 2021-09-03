Путин не исключил возможность подачи заявок на проведение ОИ в России

Россия может подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году. Перспективными площадками для организации являются регионы Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин не исключает возможность подачи заявки на проведение Олимпийских игр на территории государства. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

Глава государства отметил, что претендентов на проведение Олимпийских игр среди других стран мира не так много. Он предложил организовать их проведение в регионах Дальнего Востока, в частности в самом Владивостоке. Однако Путин подчеркнул, что в настоящий момент обсуждать данный вопрос преждевременно.

В ходе заседания президент России также анонсировал создание беспрецедентного набора налоговых стимулов для предпринимателей на Курильских островах. Они будут действовать 10 лет, передает телеканал «360».