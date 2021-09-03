Экс-начальник Генштаба ВС Ирана Фирузабади скончался от последствий COVID-19

Экс-глава Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Сейед Хасан Фирузабади скончался на 71-м году жизни от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Фирузабади был старшим военным советником Верховного руководителя Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи. До этого генерал-майор 27 лет работал начальником Генштаба Вооруженных сил Ирана (с 1989 по 2016 год).

Сейед Хасан Фирузабади родился в 1951-м году. Вплоть до назначения на пост старшего военного советника трудился хирургом-ветеринаром, а также занимал должность председателя Иранского общества Красного Полумесяца.

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