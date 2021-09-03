Жданов принес России золото в плавании на Паралимпийских играх

Паралимпиец Роман Жданов завоевал золото в дисциплине по плаванию на спине на 50 метров на играх в Токио.

Результат российского спортсмена, принесший команде еще одно золото в копилку и признанный новым мировым рекордом, составил 40,99 секунды.

Соперником Жданова в борьбе за первенство стал спортсмен из Чехии Арност Петрачек, выступивший с результатом в 41, 26 секунды. Бронзу соревнования завоевал пловец из Мексики Анхель Камачо Рамирез.

Российская сборная в обще медальном зачете Паралимпийских игр находится на третьем месте, уступая Китаю и Великобритании. Всего у национальной сборной на данный момент 33 золотых, 28 серебряных и 42 бронзовых медалей.