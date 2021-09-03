Российский юрист напомнил об ответственности за хранение консервов в подвалах домов

Россияне могут получить штраф за хранение законсервированных продуктов в неположенном месте. Соответствующий закон вступил в силу в начале 2021 года.

Хранение законсервированных продуктов в подвалах многоквартирных домов может привести к штрафу. Об этом в беседе с РИА Недвижимость заявил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

По словам юриста, с 1 января 2021 года вступило в силу постановление, согласно которому россиянам запрещается хранить вещи в цокольных помещениях. Такие меры направлены на обеспечение противопожарной безопасности.

«Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов», — уточнил он.

Хранение продуктов разрешается только в индивидуальных кладовых, оформленных в соответствии с законодательством. В случае нарушения данного правила гражданину грозит штраф в размере двух-трех тысяч рублей.

Как сообщает телеканал «360», незаконная перевозка строительных отходов в Подмосковье также наказывается штрафом. Строительный мусор необходимо свозить на специальные перерабатывающие комплексы.