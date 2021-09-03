Погребинский назвал главный успех Зеленского на встрече с Байденом

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон и встречи с президентом США Джо Байденом добился как минимум одного успеха – американская сторона в итоговом заявлении вообще не упомянула о Минских соглашениях.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя долгожданную для Киева первую личную встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Как напомнил Погребинский, украинско-американские переговоры на высшем уровне продолжались два часа. Сначала встреча проходила в расширенном формате, а затем Байден и Зеленский пообщались с глазу на глаз.

Если кто-то рассчитывал на то, что в ходе встречи американский президент сможет подтолкнуть Зеленского к выполнению Минских соглашений, являющихся основой мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, то эти надежды не оправдались, добавил киевский эксперт.

«Нормандский формат упомянут, но мало того, что не упомянуты Минские соглашения, так еще и сказано, что урегулирование конфликта по Донбассу зависит исключительно от Москвы. Никаких намеков на то, что Украина не выполняет или не хочет выполнять договоренности, нет. И американцы продемонстрировали, что не собираются их уговаривать», — объяснил ситуацию Погребинский.

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При этом эксперт отметил, что украинская сторона рассчитывала, что по итогам поездки сможет получить от США предоставление ПДЧ (план действий по членству) в НАТО, и компенсацию за запуск российско-немецкого газопровода «Северный поток – 2», который может оставить Украину без транзита российского газа в Европу. Но ничего из этого Украина по итогам встречи Зеленского и Байдена не получила, заключил Погребинский.