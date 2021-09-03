Путин надеется на восстановление отношений с Украиной

Ситуация в отношениях Российской Федерации и Украины является ненормальной и неестественной, заявил глава государства Владимир Путин.

Российский лидер надеется на восстановление отношений двух стран в будущем. Об этом он рассказал во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит со 2 по 4 сентября во Владивостоке.

«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — подчеркнул он.

Помимо этого, Путин рассчитывает, что в будущем глава Украины Владимир Зеленский приедет на российский форум. Он добавил, что давать оценку украинскому президенту должен народ страны.