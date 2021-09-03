Лавров не считает, что выборы в Госдуму повлияют на внешнюю политику России

Внешнеполитический курс России вряд ли изменится после проведения выборов в Госдуму, отметил глава Министерства иностранных дел государства Сергей Лавров.

Для изменения курса российской внешней политики после сентябрьских выборов отсутствуют какие-либо политические или законодательные основания, подчеркнул дипломат.

«Я не вижу оснований законодательных или политических, чтобы этот внешнеполитический курс менялся», — заявил Лавров в ходе выступления на марафоне «Новое знание».

Внешнеполитический курс утверждается президентом РФ Владимиром Путиным в соответствии с конституцией, уточнил глава МИД. По его словам, именно этим ведомство и руководствуется.

Ранее во время мероприятия Лавров заявил, что Москва не позволит допустить перекоса в балансе сил между крупнейшими ядерными державами — Россией и США.