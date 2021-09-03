Пловчиха Ищиулова стала серебряной призеркой Паралимпийских игр в Японии

Российская пловчиха Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем.

Спортсменка приплыла к финишу за 1 минуту и 10,80 секунды, уступив место представительнице США Джессике Лонг, которая завершила дистанцию за 1 минуту 09,87 секунды. Третьей стала колумбийка Лаура Каролина Гонсалес Родригес с результатом 1 минута и 20,93 секунды. Участницы выступали в категории S8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), включая ампутации и церебральный паралич.

Серебряной призерке 16 лет. Девушка родом из города Орска, Оренбургской области. На Паралимпийских играх в Токио она уже завоевала золотую медаль в заплыве на 50 метров вольным стилем. Спортсменка является четырехкратной чемпионкой Европы и дважды бронзовой победительницей чемпионата мира. С 2017 года Ищиулова состоит в паралимпийской сборной России.