Путин: войска СССР организованно выходили из Афганистана

Подразделения Советской армии выходили из Афганистана в организованном порядке, напомнил президент России Владимир Путин.

СССР вывел свои войска из центральноазиатской страны организованно. После этого оставшаяся власть в Кабуле просуществовала еще три года, сообщил Путин в рамках пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ограниченный контингент советских войск проводил операции на территории Афганистана с 1979 по 1989 год. Все подразделения ВС СССР были окончательно выведены из центральноазиатской страны 25 декабря 1989 года.

США уже в 2001 году начали новую операцию в Афганистане. После 20 лет боевых действий Вашингтон принял решение эвакуировать свои войска. Параллельно с этим движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватило большую часть страны. Путин ранее назвал сложившуюся ситуацию после вывода ВС США гуманитарной катастрофой. Он указал на бесперспективность навязывания демократии извне.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации