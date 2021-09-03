Россия может избежать международных санкций благодаря Японии

Благодаря Японии Россия и Китай смогут уклониться от международных санкций.

Такое мнение высказал на страницах The Diplomat аналитик Фрэнсис Шин, передает информационно-аналитический портал Monavista.ru. По мнению эксперта, Японии выгодно сохранять стратегические отношения с обоими государствами, поэтому она весьма неохотно вводит санкции против России и Китая. Более того, власти Токио уже не раз высказывались в том духе, что они не поддерживают решения Вашингтона по ограничительным экономическим мерам.

Япония по-прежнему заинтересована в импорте российских энергоносителей, что делает ее страной уникальной. С одной стороны она располагает всеми благами, которые дает ей статус союзницы США, с другой — старается развивать отношения с Россией и Китаем. Поэтому, благодаря такой позиции Токио, эффект от действия западных стран против Москвы и Пекина существенно снижается, считает эксперт.