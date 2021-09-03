«Несите юани и йены»: Дегтярев завлекает инвесторов на ВЭФ ультиматумами

Строительство более миллиона квадратных метров жилья будет завершено в Хабаровском крае до конца 2021 года. Об этом сегодня рассказал врио губернатора региона Михаил Дегтярев в эксклюзивном интервью для «Политики Сегодня» на международном Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Это напрямую повлияет на качество жизни людей и на цены на жилье. За полтора года стоимость квартир выросла на 40%. Почему? Потому что раньше было ограничено предложение, не было спроса. А мы за год расчистили более 20 строительных площадок, в том числе для крупных проектов. Таких как "Дальневосточный квартал"», — отметил Дегтярев.

Ранее в рамках панельной сессии «Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов» Дегтярев рассказал, что в 2023 году из Хабаровска запустят чартеры в Китай, Таиланд, Малайзию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, 1 сентября турецкий подрядчик забил первую сваю в основание нового международного терминала хабаровского аэропорта и обещал закончить строительство уже через полтора года.

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Также Дегтярев поведал об амбициозном плане властей увеличить валовый региональный продукт вдвое не за десять лет, как планировалось изначально, а за семь. Сделать это в правительстве намерены в том числе за счет модернизации Восточного полигона, который предполагает увеличение провозной способности Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) в направлении морских портов Хабаровска до 144 млн тонн.

«Конечные порты БАМа — это Хабаровский край: Советская Гавань и Ванино. Все эти деньги останутся в краевом бюджете», – подчеркнул врио губернатора.

Дегтярев также рассказал о строительстве Тугурской приливной электростанции и завода по производству водорода, общей стоимостью $30 млрд.

Также Хабаровску необходимы инвестиции для реализации еще одного крупного проекта — строительства Тихоокеанской железной дороги для доставки угля с Эльгинского месторождения (Республика Саха) к берегу Охотского моря, где ведется строительство порта. Дегтярев назвал это «будущим Хабаровского края на 5-8 лет».

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Озвучив грандиозные планы, глава региона не преминул возможностью обратиться к иностранным инвесторам, приехавшим на ВЭФ.

«Уважаемые инвесторы, все свои доллары, юани, йены, рубли несите и вкладывайте в Хабаровский край, пока еще не поздно. У нас еще есть места. И все идет по плану», — с оптимизмом подытожил Дегтярев.

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов также в рамках Восточного экономического форма рассказал корреспонденту «Политики Сегодня» о своих методах борьбы с браконьерством на полуострове.