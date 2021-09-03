Путин рассказал, как относится к участию Лаврова и Шойгу в думских выборах

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, не жалко ли ему отпускать в Госдуму главу МИД РФ Сергея Лаврова и главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

По его словам, безусловно, некая доля сожаления присутствует. Главы ключевых российских ведомств хорошо справляются со своими обязанностями на своих текущих постах.

«Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь», — сказал он.

Однако глава государства не может сделать этот выбор за них. Конечное решение должны принимать сами министры, резюмировал он.

Стоит отметить, что Лавров и Шойгу примут участие в думских выборах в первой пятерке от партии «Единая Россия». Голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

Кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва зарегистрированы представители 14 политических партий. В их число вошли ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия - За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».