Достать ножи. Что России делать со «злой энергией» мигрантов

Пока европейцы спорят о судьбе беженцев из Афганистана, российские города периодически лихорадят массовые беспорядки, которые устраивают выходцы из стран СНГ. Что делать с баламутами-иностранцами, уже не впервые обсуждают на уровне нижней палаты парламента РФ. К примеру, зампред Госдумы Петр Толстой считает, что с нелегалами Фемиде нужно обходиться строже, для этого подготовить соответствующую законодательную базу.

Депутат предлагает категоричное решение проблемы: возмутителей спокойствия необходимо выдворять из страны в течение 24 часов с запретом въезда на 50 лет. Такую идею Толстой озвучил накануне на заседании Общественной палаты РФ.

По подсчетам Толстого, в одной только Москве за последние полтора месяца произошло семь массовых драк между мигрантами. Больше всего шума наделали в середине июля таджики и киргизы. Около 200 человек устроили у театра в Кузьминках кровавое представление на азиатский манер. В итоге троих с ножевыми ранениями увезли медики. Задержать тогда удалось только половину «артистов».

В Москве у станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка с участием мигрантов. На месте работают сотрудники Росгвардии: pic.twitter.com/dStsZnGkfH — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) July 12, 2021

А в последние дни августа массовое побоище произошло и в самом центре Москвы — в районе Бауманской улицы. Там потасовку устроили около полусотни мигрантов из стран Средней Азии. Изначально сообщалось о 14 задержанных, однако позже в столичном МВД отчитались о 49 пойманных нарушителях. На 15 из них завели административные дела за «мелкое хулиганство», остальные отделались «профилактической беседой».

Очередная массовая драка мигрантов в Москве. Выясняли между собой отношения приезжие из Средней Азии. Ничего особенного, уже привычные московские будни???????????? pic.twitter.com/si025ILV7N — Мы Globus вращаем вокруг своей оси... (@giperglobus) August 28, 2021

На фоне растущего беззакония Толстой призвал российские власти прекратить играть в «добрых хозяев», которые готовы приютить всех мигрантов мира. Политик выступил за принятие жестких мер в отношении нелегалов.

«Необходимо выстроить цепочку по задержанию за нарушение закона гражданина другого государства, немедленной дактилоскопии, определению личности и в течение 24 часов высылке из страны. <...> Если это не обеспечить, все остальные меры будут неэффективны. Это большая задача для МВД», – отметил Толстой.

По данным Экономического и социального совета ООН, в 2020 году в России официально насчитывалось более 12 миллионов мигрантов. По этому показателю РФ уступила лишь США, Германии и Саудовской Аравии. В российском МВД добавили, что еще порядка 700 тысяч выходцев из стран СНГ находятся на территории страны нелегально.

При этом наибольший поток мигрантов в РФ наблюдается из Узбекистана — с начала 2021 года оттуда приехали более 3,5 млн человек. Далее идут таджики — их зарегистрировали чуть более 1,7 млн. Замыкают тройку лидеров украинцы.

Общественники отметили, что дешевая рабочая сила, коими являются мигранты, представляет серьезную угрозу для безопасности страны. Ежегодно в России растет число преступлений, совершенных приезжими гражданами из соседних стран. Так, с начала этого года статистика уже увеличилась на 6,5%.

vk.com / Группа ВКонтакте

За любителей уличных боев вступился председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. В разговоре с «Политикой Сегодня» он в пух и прах разнес идею Толстого, заявив, что выходцы из соседних стран нарушают закон не от хорошей жизни. По его словам, массовые беспорядки происходят от того, что приезжим попросту некуда выплеснуть «злую энергию».

«А почему злая энергия? Потому что мигранты — это же тоже люди, а у нас в России мигрантов рассматривают как роботов. Как переход от человека разумного к роботу. Они могут по 12 часов работать без выходных, на одной корочке хлеба жить и все такое, и не дай бог при этом мигрант вступит в драку — мы его сразу скрутим и за 24 часа отправим», – возмутился Каримов.

Глава профсоюза мигрантов призвал российские власти сменить кнут на пряник и вместо того, чтобы отправлять на родину, организовать для них культурный досуг в России: походы в театры, кино, музеи. А еще лучше на футбол, где они смогут выплеснуть избыток энергии и «стать порядочными жителями».

«Можно я отвечу словами Троцкого Льва Давыдовича, который сказал, что такие люди (сейчас мы говорим о Толстом) являются предпоследним аргументом старой власти, потому что последним являются репрессии. Власть отреагировала в своем обычном ключе: стращать, запрещать, ограничивать», – считает собеседник «ПС».

Невские Новости / Ольга Костромина

Каримов напомнил, что количество мигрантов в России сравнимо с числом жителей некоторых европейских стран. При этом в любом государстве существуют профильные министерства: иностранных дел, здравоохранения, образования, культуры. А вот для мигрантов РФ существует, по мнению эксперта, только одно ведомство — МВД.

«У них [МВД] есть поручение останавливать и проверять документы. Я бы на заседании Общественной палаты обсуждал вопрос, что Москва — единственная столица в мире, где людей останавливают по цвету кожи и предъявляют какие-то претензии. Это все и приводит к тому, что люди идут на работу — боятся, возвращаются с работы — боятся», – подытожил глава профсоюза мигрантов.

А вот президент некоммерческого фонда Исследования проблем демократии и глава рабочей группы по вопросам миграции в Общественной палате РФ Максим Григорьев не разделил радушия Каримова и выступил за прагматичный подход к решению проблемы. Совершил преступление — получи наказание.

oprf.ru / Пресс-служба Общественной палаты РФ

«Даже если это какое-то малозначимое преступление, но, если мы понимаем, что человек себя так ведет, то, конечно, это логично, чтобы таких людей не было в России, чтобы они не подвергали опасности безопасность российских граждан», – поделился собеседник «ПС».

Впрочем, за интеграцию мигрантов в России выступали на заседании и некоторые члены Общественной палаты. Так, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов отметил, что приезжие зачастую «предоставлены сами себе», поскольку их интересы в РФ никто не защищает.

А председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин предложил не торопиться с принятием жестких мер и для начала пересчитать всех мигрантов в стране в рамках переписи населения, запланированной на эту осень.