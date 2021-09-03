Ведомый и неуверенный. Физиогномист оценил поведение Зеленского на встрече с Байденом

Долгожданная встреча президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского состоялась в Белом доме. Саммиты такого уровня привлекают внимание общественности не только обсуждаемыми темами, но и невербальным поведением высокопоставленных персон.

Физиогномист Леонид Золин проанализировал поведение двух лидеров и пришел к выводу, что Байден показал себя спокойно и сдержано, в то время как Зеленский продемонстрировал целый спектр любопытных жестов.

Важно быть солидным

Президент Украины во время встречи сидел в кресле, расправив плечи и широко расставив ноги, руки лежали на верхней части бедер. Его напряженное состояние выдавали «пружинящие» пальцы, хотя, рассуждает физиогномист, Зеленский и пытался «играть» вальяжность.

«Старался облокотиться, показать, что он спокоен. Часто смотрел вниз, было видно, что он ищет опоры, "фундамента", на который он смог бы опереться. Быть может, потому, что встреча переносилась много раз и могла вовсе не состояться», — отметил Золин.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Всегда говорит «да»

Непосредственно перед диалогом с Байденом Зеленский взял в правую руку листок, вероятно, с записанными тезисами, которые он хотел озвучить собеседнику, а левой активно жестикулировал.

Золин обратил внимание, что за рациональность и холодный рассудок всегда «отвечает» правая рука, а левая, как правило, связана с эмоциями и проявлениями внутреннего состояния. Кроме того, Зеленский «избыточно» кивал головой, условно подтверждая слова американского президента. Этот момент может говорить о «чрезмерном соглашательстве» украинского лидера.

Может быть, это связано с тем, что саммит проходил на чужой Зеленскому территории, однако такой поведенческий паттерн весьма опасен для политического лидера, считает физиогномист.

«Грамотные люди способны увидеть эту неуверенность, готовность следовать в кильватере другого человека», — объяснил Золин.

ТАСС / Evan Vucci

Спрятать эмоции от посторонних

Особый интерес вызвали и настроения двух президентов, которые прослеживались в их мимике. Байден опять же показал себя невозмутимым и практически безэмоциональным, за исключением моментов, когда хотел сделать акцент на каком-то важном посыле.

А вот сидящий в соседнем кресле Зеленский часто поджимал губы. Это говорит о том, что он сдерживал себя — так он пытался не сказать лишнего и озвучивать только то, что нужно. Кроме того, вероятно, украинский лидер не чувствовал уверенности, что получит желаемое от саммита.

«Это видно по тому, как президент искривлял губы вправо (хотел большего, старался направить беседу в выгодное для себя русло)», — пояснил специалист.

Помимо этого, Зеленский намеренно артикулировал слова и работал мимическими мышцами: выгибал брови, демонстрировал визуальную заинтересованность в словах собеседника.

По мнению Золина, такое поведение объясняется тем, что президент Украины старался скрыть свои истинные эмоции и не допустить того, чтобы камеры «схватили» его настоящее психоэмоциональное состояние.

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