Путин не оскорбился после поправки школьника на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию со школьником, который поправил его в вопросах истории. Инцидент произошел во время визита на Дальний Восток.

В честь Дня знаний президент посетил дальневосточные учебные заведения, где пообщался с учащимися. Во время разговора глава государства назвал войну между Россией и Швецией Семилетней войной. Один из учеников поправил президента отметив, что это противостояние в истории называют Северной войной.

В рамках Восточного экономического форума модератор поинтересовался, как глава государств отреагировал на подобное высказывание. Путин искренне удивился, что этот момент так активно обсуждается в Сети.

«А почему меня это может задеть?» — поинтересовался президент России.

Владимир Путин добавил, что его не только не задело, но и порадовало, что юный мальчик смог поправить его в беседе про Северную войну.

Но не всем понравилось поведение школьника. Ранее директор образовательного учреждения Юлия Рябцева назвала такое поведение наглостью.