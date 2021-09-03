Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об ожиданиях касаемо сроков выработки коллективного иммунитета от COVID-19 в России.

По ее словам, формирование коллективного иммунитета должно окончательно закончиться осенью текущего года.

«Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался», — объяснила она.

Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее у общества выработается иммунитет. В этом вопросе все зависит от самих людей. Однако в правительстве ожидают, что этот процесс будет завершен уже этой осенью, резюмировала она.

Ранее Голикова также назвала количество россиян, которые прошли обе фазы вакцинации. По ее словам, на текущий момент более 38 миллионов граждан страны привились двумя компонентами вакцины от коронавирусной инфекции.