СМИ сообщили о назначении муллы Барадара на пост главы нового афганского правительства

Журналисты рассказали о решении «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в РФ) назначить лидера политкрыла муллу Абдул Гани Барадара на пост главы правительства.

Членами администрации также станут сын первого лидера движения муллы Омара Якуб и представитель талибов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай. Об этом рассказали в Reuters со ссылкой на информаторов в «Талибане».

Талибы могут огласить состав нового правительства 3 сентября. Ранее член комиссии по культуре Анамуллах Самангани сообщал о возможном назначении лидера движения муллы Хибатулла Ахундзады на пост главы правительства. В СМИ также появлялась информация, что Абдул Гани Барадар станет министром иностранных дел Афганистана, Мулла Якуб — министром обороны, а сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани — министром внутренних дел.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации