Экс-депутат Рады Доний рассказал, почему идея переименовать Украину опасна для страны

Идея переименовать Украину не станет объединяющим фактором для жителей страны, а внесет раскол в общество, заявил бывший депутат Верховной рады Александр Доний.

Он объяснил это тем, что в случае переименования кто-то будет считать себя украинцем, а кто-то — «украино-русином». Бывший депутат счел тревожным сигналом эту идею. Помимо этого, Доний напомнил, что до Киева существовал Новгород, в котором с 862 года начала править династия Рюриковичей. Бывший депутат рассказал, что в 882 году князь Олег (регент при малолетнем сыне Рюрика Игоре) объединил северный и южный центры восточных славян и вступил на престол в Киеве.

«Прошлое неоднозначно, поддается разночтениям, и попытка изменить самоидентификацию этого прошлого для Украины как для государства опасна. Потому что Русь — это совместное образование с Россией», — отметил он.

Ранее советник главы Офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что у Российской Федерации следует отобрать бренд «русских». Он отметил, что Украина — это и есть Русь, а российская сторона «с натяжкой может претендовать» на это звание.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сравнил свою карьеру в сфере политики с деятельностью Стива Джобса на заре корпорации Apple. По словам главы государства, в идеи американского предпринимателя сначала тоже никто не верил, сообщал телеканал «360».