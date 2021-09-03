Шесть VPN-сервисов заблокируют на территории России по решению Роскомнадзора

Роскомнадзор заблокировал ряд VPN-сервисов на территории РФ. Решение было принято в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования.

Блокировке были подвержены следующие сервисы: Nord VPN, Speedify VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, IPVanish VPN и Hola!VPN. Соответствующую новость сообщает российское издание «Известия», ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора. Представители ведомства заявляют, что упомянутые сервисы используют, чтобы обходить установленные в России блокировки. Таким образом создаются условия для противозаконной деятельности, которая, в том числе, связана с распространением запрещенных веществ, детской порнографии, экстремистских идей и прочего.