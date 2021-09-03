Российская сборная отправилась на Кипр без Фернандеса и Ионова

Сборная России вылетела на Кипр, где пройдет матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу, оставив Марио Фернандеса и Алексея Ионова дома.

Национальная команда примет участие в отборочном туре на Кипре без известных защитника и полузащитника, оставив их в России для прохождения полного восстановления после полученных на встрече с игроками Хорватии травм . Об этом сообщила пресс-служба сборной страны.

Решение оставить Фернандеса и Ионова было принято по рекомендациям медицинского и тренерского штабов. Пока команда будет выступать на Кипре, футболисты продолжат тренировки в Новогорске, чтобы подготовиться к игре с командой Мальты, запланированной на 7 сентября.

Матч с соперниками из Хорватии в рамках отборочного тура к ЧМ-2022 был закончен ничьей. Игра российской сборной на Кипре пройдет без присутствия болельщиков страны на стадионе. Встреча состоится 4 сентября в Никосии.