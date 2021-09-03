Путин: объем жилищного строительства на Дальнем Востоке должен вырасти

Объем жилищного строительства на Дальнем Востоке должен выросли в 1,6 раза по сравнению с показателем 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Кроме того, российский лидер отметил, что вместе с правительством в ближайшее время рассмотрит вопрос о расширении льготной ипотеки в регионе. Речь идет о программе кредитования под 2% годовых для жителей ДФО. Около 24 тыс. семей, по его словам, смогли решить свои жилищные вопросы с помощью такого кредита.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что стоимость жилья на Дальнем Востоке за последнее время выросла. В настоящий момент на рынке недвижимости не хватает достойных предложений. Чтобы увеличить объемы жилищного строительства, президент попросил правительство вместе с руководством региона проработать дополнительные решения.