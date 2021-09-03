Путин объяснил, почему Россия и Япония не подписали мирный договор

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие мирного договора между Москвой и Токио.

По его словам, тот факт, что российские и японские дипломаты до сих пор не подписали мирный договор, является нонсенсом. Вместе с тем Путин отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с японскими коллегами, однако в Токио меняют свою позицию на регулярной основе, что, разумеется, сказывается на конечном результате. Однако невозможно отрицать, что Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, резюмировал он.

Стоит отметить, что соответствующие тезисы прозвучали в ходе выступления российского лидера на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие проходит во Владивостоке. Ключевой его темой является развитие региона, однако участники также обсуждают и международную проблематику, в частности ситуацию в Афганистане.