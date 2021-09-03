Путин предложил провести в Хабаровске чемпионат профмастерства WorldSkills

Город Хабаровск может принять национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин.

Глава российского государства, выступая 3 сентября на Восточном экономическом форуме, предложил провести в Хабаровске Национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills, целью которого является популяризация рабочих профессий посредством проведения международных соревнований. Путин также распорядился особое внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих.

Ранее с аналогичным предложением выступил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, заявивший о желании внедрять в образовательную сферу региона новаторские идеи.