Почтовую инфраструктуру России ждет масштабное обновление

Масштабное обновление почтовой инфраструктуры стартует в России в ближайшее время. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выступил с таким заявлением на пленарном заседании 6-го Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящем во Владивостоке. Мероприятие, ежегодно организовываемое с 2015 года, направлено на поддержку экономического развития ДФО.

В рамках форума Путин заявил, что российскую почтовую инфраструктуру в скором времени ожидает масштабное обновление.

Почта России и авиакомпания «Аэрофлот» тем временем планируют расширить сотрудничество. Накануне, 2 сентября, главы компаний подписали меморандум, направленный на ускорение сроков доставки и увеличение объемов перевозок почтовых отправлений. Также планируется модернизировать производственные площади и запустить совместные транзитные операции.