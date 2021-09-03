Путин заявил о возрождении судостроения на Дальнем Востоке

Предприятия дальневосточных регионов демонстрируют значительные успехи в области судостроения и авиационной промышленности, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства отметил, что судостроительная отрасль Дальнего Востока пришла в упадок после развала Советского Союза, но теперь ситуация изменилась. Стартовавшие здесь проекты имеют мировое значение, подчеркнул российский лидер.

«На Дальнем Востоке России в таких субъектах, как Амурская область, Хабаровский край, Приморье стартовали проекты мирового значения в сферах авиа- и судостроения», — заявил Путин.

По его словам, разнообразие и диверсификация экономики региона способны вдохновить на новые свершения в данном направлении.

Восточный экономический форум проходит со 2 по 4 сентября во Владивостоке. В рамках мероприятия обсуждается тема расширения возможностей Дальнего Востока в современном мире.