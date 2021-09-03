Камчатский краб, драники и том-ям. Чем кормят гостей ВЭФ во Владивостоке

Контракты контрактами, а обед по расписанию. Чтобы прокормить участников Восточного экономического форума (ВЭФ), организаторы из фонда «Росконгресс» задействовали сразу два ресторана: «Панорама», расположенный на 12 этаже Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), и «Палуба» — он находится там же, но дает возможность во время еды насладиться превосходным видом на Японское море.

Корреспондент «Политики Сегодня» побывал в обоих заведениях и разузнал, что едят на обед губернаторы, депутаты и, возможно, сам президент России Владимир Путин.

Меню у «Палубы» не блещет разнообразием, зато берет расценками. Наиболее бюджетным приемом пищи для форумчан становится завтрак: один «теплый тост» с ветчиной и сыром обойдется посетителю в 650 рублей, а если кусок хлеба еще и хрустит, то его цена моментально подлетает до 800 рублей.

Овсяная каша, как основной рацион матросов и подводников, в Дальневосточной Ницце на вес золота. Причем почти буквально — тарелка заваренной на воде или молоке крупы лишит вас 700 рублей. Завершить трапезу рестораторы «Палубы» предлагают чашкой чая за 900 рублей или кофе на выбор (от 400 до 600 рублей). Знаменитого «русиано» в меню замечено не было.

ИА «Политика Сегодня» /

Задаром баловать гостей Владивостока морскими деликатесами организаторы форума не стали, поэтому если вы планируете отведать на ВЭФ знаменитого камчатского краба, то придется заплатить за него ни много ни мало 4 900 рублей. Прочие салаты и холодные закуски вычтут из вашего личного бюджета от 1 000 до 2 400 рублей.

В разделе «горячих закусок» — интернациональное меню. Тут тебе и мильфей из гребешков (скромный росчерк французской кухни за 2 700 рублей), и чуждый уху любого россиянина спринг-ролл (950 рублей), и привет от белорусских партнеров Росконгресса – драники из картофеля и цукини за 1 400 рублей.

Больше всего по карманам посетителей «Палубы» бьют горячие блюда. К примеру, пообедать сетом из дальневосточных морепродуктов удастся «всего» за 7 400 рублей, а составить ему компанию вполне может филе-миньон в соусе из красного вина с овощами гриль за 3 100 рублей. Добавить восточного колорита при желании можно классическим воком с корицей и овощами (1 600 рублей).

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Такую «дичь», как на ВЭФ, герой актера Юрия Никулина в кинофильме «Бриллиантовая рука» (он же «Сеня») при всех заработках позволить бы себе вряд ли смог. К тому же смущают малопонятные добавки: утиное филе подается с пюре из батата и сливой фламбе (цена вопроса – 2 400 рублей).

Дополнить приятный для желудка, но не кошелька, обед можно десертами. Их стоимость, по сравнению с основными «гвоздями» меню, почти не кусается: медовик обойдется в 700 рублей, яблочный штрудель – в 850, а ягодный чизкейк на восточным рынке в данный момент оценивается в 750 рублей.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В ресторане «Панорама» меню более демократичное и состоит из бизнес-ланчей. За 3 500 рублей вы можете собрать себе набор из закуски, супа, горячего блюда, десерта и напитка на выбор. И здесь не обошлось без иностранной кухни: костяк меню составляют суп том-ям, овощной мильфей и десерт с семенами чиа.