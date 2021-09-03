В ПФР рассказали, что делать не получившим единовременную выплату пенсионерам

Российские пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей по указу президента РФ Владимира Путина. Однако если денежные средства еще не поступили на банковскую карту, паниковать не стоит. В Пенсионном фонде России рассказали, что делать пожилым гражданам в подобных случаях.

«Пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный фонд России. Например, устное обращение по телефону в отделение Пенсионного фонда или электронное обращение через онлайн-приемную фонда», — указано на сайте ПФР.

Также можно отправить письмо по почте, обратиться в клиентскую службу или управление фонда. Сотрудники ПФР зарегистрируют обращение, проверят права на единовременное пособие и оповестят о результатах пенсионера.

Ранее «Политика Сегодня» сообщала о порядке начисления 10 тысяч рублей. Согласно распоряжению президента, деньги будут начислять в сентябре текущего года. Если пособие не успеют распределить в начале осени, то выплату все равно произведут, но немного позднее.