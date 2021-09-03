Путин: инвесторы из Японии смогут пользоваться льготными условиями на Курилах

Российский лидер Владимир Путин заявил, что на Курилах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов на 10 лет.

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме, который продлится до 4 сентября, президент РФ заявил, что льготными условиями на российских островах смогут пользоваться японские инвесторы.

Стоит отметить, что сегодня Путин пообщается с модераторами и спикерами форума, а также поучаствует в церемонии запуска второй технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода и гелиевого хаба ПАО «Газпром» во Владивостоке.



Ранее российский лидер рассказал, что считает полезным и интересным Восточный экономический форум как для российского, так и иностранного бизнеса. По его словам, данное мероприятие положительно сказывается не только на предпринимателях, но и на представителях власти и жителях региона.