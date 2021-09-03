Глава РФПИ назвал возможные сроки взаимного признания вакцин от COVID-19 в мире

Взаимное признание вакцин от коронавируса в мире — вопрос текущего года. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Вопрос взаимопризнания иностранных и отечественных вакцин от COVID-19 решится в течение этого года. По его словам, данное решение будет связано с осознанием стран того, что нельзя «идти на поводу у ряда компаний большой фармы, которые пытаются ограничить другие вакцины».

Глава РФПИ также подчеркнул, что без сомнений вакцины в ближайшее время примут в разных странах мира. Таким образом, они смогут стать взаимозаменяемыми.

На текущий момент в России зарегистрировано пять вакцин от коронавирусной инфекции. Для вакцинации россиянам доступны такие препараты, как «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». При этом «Спутник V» разрешен в 70 странах мира.