Новый терминал международного аэропорта Благовещенск будет введен в эксплуатацию к 2025 году. Проект впервые представили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент «Политики Сегодня».

Соглашение было подписано корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «АБС Благовещенск» (совместное предприятие УК «Аэропорты Регионов» и «Новапорт Холдинг»), которое в апреле этого года взяло на себя обязательства по строительству нового международного пассажирского и грузового терминалов.

Уточняется, что новый аэровокзальный комплекс, площадь которого составит 21 тыс. кв. метров, будет принимать более 300 пассажиров в час. Столько же сможет обслужить реконструированный терминал внутренних авиалиний. Также планируется построить дополнительную взлетно-посадочную полосу — всего их будет две. Объем инвестиций составит 7 млрд рублей.