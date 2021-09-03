Путин ответил на вопрос о наличии мобильного телефона

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о наличии у него мобильного телефона. Такой диалог состоялся между лидером и участником Восточного экономического форума.

Глава государства выступил на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке. Президент подтвердил, что у него нет мобильного телефона.

Восточный экономический форум начался 2 сентября. Мероприятие проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Представители бизнеса и власти выступают на ВЭФ. Участники подписывают соглашения и договариваются о сотрудничестве. Форум закончится 4 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил журналистам, что основной темой заседания будет развитие Дальнего Востока. Участники также затронут ситуацию в Афганистане, добавил представитель главы государства.