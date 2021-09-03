Греф рассказал, как глобальный энергопереход отразится на россиянах

Председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие проходит во Владивостоке 2-4 сентября 2021 года.

Глава компании спрогнозировал ряд вероятных тенденций к 2035 году. Так, «Сбер» ожидает падение доходов населения РФ на 14%. По мнению бизнесмена, это может случиться, если не произойдет «зеленого» перехода, пишет РИА Новости. Также Греф определил шесть ключевых рисков такого перехода для страны.

«Это падение экспортной выручки, сокращение занятости, третье — это проблема моногородов», — заявил председатель правления Сбербанка.

Также бизнесмен предупреждает о потенциальной утрате лидерства Российской Федерации в мировой энергетике. Причиной возможной потери позиций страны он назвал «другие источники».