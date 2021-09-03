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Греф рассказал, как глобальный энергопереход отразится на россиянах

Греф рассказал, как глобальный энергопереход отразится на россиянах

Председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие проходит во Владивостоке 2-4 сентября 2021 года.

Глава компании спрогнозировал ряд вероятных тенденций к 2035 году. Так, «Сбер» ожидает падение доходов населения РФ на 14%. По мнению бизнесмена, это может случиться, если не произойдет «зеленого» перехода, пишет РИА Новости. Также Греф определил шесть ключевых рисков такого перехода для страны.

«Это падение экспортной выручки, сокращение занятости, третье — это проблема моногородов», — заявил председатель правления Сбербанка.

Также бизнесмен предупреждает о потенциальной утрате лидерства Российской Федерации в мировой энергетике. Причиной возможной потери позиций страны он назвал «другие источники».