Ракета компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после запуска в США

Американская ракета-носитель Alpha частной компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта.

Сообщается, что старт ракеты состоялся в 21:59 (3 сентября в 04:59 по московскому времени) с площадки на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в штате Калифорния. Однако примерно через две с половиной минуты уже в воздухе произошел взрыв летательного аппарата.

«Ракета Alpha испытала аномалию во время работы первой ступени, что привело к потере аппарата», — сообщили в Firefly Aerospace на странице в Twitter.

Представители компании заверили, что в преддверии запуска были соблюдены все меры предосторожности. Там подчеркнули, что безопасность персонала в случае непредвиденных ситуаций стояла на первом месте.

По первоначальным планам ракета-носитель Alpha должна была доставить на низкую околоземную орбиту груз весом приблизительно 93 кг. В будущем Firefly Aerospace собирается на коммерческой основе использовать свои аппараты для вывода грузов весом до тонны на высоту 300 км и 630 кг на орбиту в 500 км.