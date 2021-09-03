ФАС заявила о сокращении предложения бензина на бирже

Падение предложения бензина на бирже наблюдается после преодоления летних пиков потребления, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Сейчас динамика сокращения спроса на бензин продолжает наблюдаться. Прохождение пика в ближайшем будущем может значительно сказаться на стабилизации возникшей ситуации, отметил заместитель главы ФАС Виталий Королев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября.

Российский вице-премьер Александр Новак ранее заявил об отсутствии предпосылок подорожания бензина на территории страны. Осенью этого года власти ожидают восстановление рынка автомобильного топлива. Снижению ажиотажа на бирже и стабилизации цен способствовали меры правительства по наращиванию объемов топлива на рынке, добавил российский вице-премьер.