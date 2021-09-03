Путин принял к сведению идею об увеличении туристического кэшбэка на Дальнем Востоке

Президент России пообещал подумать над способами привлечения туристического потока на Дальний Восток. Одним из способов является увеличение кэшбэка.

С такой инициативой глава государства выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, за туры по Дальнему Востоку можно поднять кешбэк с 20 до 40 процентов.

«Мы же ищем возможности поддержать бизнес, а туристический бизнес — перспективное направление, без всякого сомнения«, — подчеркнул российский лидер на встрече с модераторами сессий ВЭФ.

Глава платежной системы «Мир» сообщил, что в жителя дальневосточного региона вернулось около 236 млн рублей за покупку туристических путевок. Он выразил уверенность, что продление программы поспособствует росту этого показателя до четверти миллиарда рублей.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября. На мероприятии обсуждаются перспективы развития региона и финансирование проектов инфраструктуры с привлечением зарубежных инвестиций.