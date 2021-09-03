Попова рассказала об обнаружении чумы в Алтайском крае

Первый за долгое время возбудитель бубонной чумы был выявлен на территории России в 2014 году. До этого о вирусе не было слышно почти сто лет.

Носителем опасного вируса стал обычный суслик, застреленный в сентябре жителем села Кош-Агач на юге Алтая. После этого мужчина резко почувствовал себя плохо, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на сессии о санитарном щите на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У мужчины соскочил бубон. Жизнь ему буквально спасла жена-фельдшер, которая запретила в больнице вскрывать этот бубон», — цитирует ее корреспондент «Политики Сегодня».

Местные власти приняли решение о срочной вакцинации всех жителей села. Многие охотники тогда временно лишились возможности охотиться на диких животных. Сотрудники Роспотребнадзора находили возбудителей чумы даже в тушках, заготовленных местными жителями на зиму.

Затем инцидент повторился в 2015-м году, чуму диагностировали двум студентам все в том же селе Кош-Агач. Они, как и первый мужчина, охотились на сусликов. Избежать вспышки заболевания удалось за счет честного сотрудничества специалистов из России и Монголии.