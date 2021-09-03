Балахонов назвал маловероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19

Версия о возникновении SARS-CoV-2 в результате лабораторной утечки не имеет под собой оснований, заявил директор иркутского НИПЧИ Роспотребнадзора Сергей Балахонов.

Говорить о происхождении коронавируса пока еще рано, так как в распоряжении ученых недостаточно данных о нем. Сейчас наиболее вероятной можно назвать версию о природном возникновении вируса, сказал Балахонов на Восточном экономическом форуме.

«Активизация природных очагов болезни, которая жила много лет в популяции тех же летучих мышей, это вполне вероятная вещь», — передает его слова корреспондент «Политики Сегодня».

В связи с этим Балахонов призвал тщательней следить за крупноочаговыми инфекциями. Он подчеркнул важность прогнозирования вспышек заболеваний, несмотря на сложность этого процесса.

Китайские ученые ранее озвучили возможную причину появления коронавируса в Ухане. Они не исключили, что он мог попасть в город вместе с замороженными полуфабрикатами.