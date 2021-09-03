Сергей Балахонов: COVID-19 не отменяет угрозу чумы

На сегодняшний день чума все еще остается серьезной угрозой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Многие могут подумать, что чумная инфекция осталась в далекой истории, однако это не так. Ее очаги находят на всех континентах планеты. В одной только Центральной Азии он составляет 4 миллиона квадратных километров, отметил директор иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов.

Также существуют очаги чумы в странах, граничащих с Россией: в Казахстане, Китае и Монголии. На границе с последней в 2014 году был впервые найден чумной возбудитель. Ведомство оперативно приняло ряд мер по сдерживанию распространения инфекции, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Балахонов также отметил, что не устраняет угрозу распространения чумы и эпидемия коронавируса. У троих жителей села Кош-Агач, расположенного в Республике Алтай, подтверждено заражение.