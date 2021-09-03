Соглашение о возведении города Спутник рядом с Владивостоком заключили на ВЭФ

Новый город под названием Спутник появится в 30 километрах от Владивостока. Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме.

Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей. Площадь застройки составит 925 гектаров. Вместе с населением Владивостока и Артема население агломерации приблизится к миллиону человек.

«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская"... В рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья», — отметили в Минвостокразвития.

Соглашение о возведении Спутника заключено между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморь, МЭБ.РФ и ООО «ПроГород». По словам замглавы ведомства Гаджимагомеда Гусейнова, расположение нового населенного пункта заинтересует застройщиков.