Японский премьер-министр Суга подаст в отставку

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга намерен покинуть пост в связи с ростом критики в его адрес из-за реакции на пандемию коронавируса, передало издание Kyodo News.

Партийные чиновники ранее сообщили, что действующий премьер не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента. По некоторым данным, Суга также отказался от плана перестановок руководителей Либерально-демократической партии.

Преемник Суги будет выбран по итогам голосования, которое проходит перед президентскими выборами. Недавно от участия в гонке отказался также экс-глава МИД Японии Фумио Кисида.