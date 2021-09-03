Матыцин: сборная России пройдет подготовку к зимней Олимпиаде на объектах ДФО

Министр спорта России Олег Матыцин по время выступления на Восточном экономическом форуме рассказал о планах подготовки российских спортсменов к зимней Олимпиаде в Пекине.

Спортивный чиновник выразил уверенность, что инфраструктура Дальневосточного федерального округа позволит олимпийской сборной России провести подготовку к Играм в китайской столице. По его словам, непредвиденных ситуаций не будет и, и все объекты ДФО смогут принять спортсменов.

«Санитарный щит в России создан, он надежен, и обеспечит эффективную подготовку нашим спортсменам», — цитирует слова министра корреспондент «Политики сегодня».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Мероприятие организовано с целью привлечения финансов из-за рубежа для развития Дальнего востока. Также на форуме, как правило, обсуждают внутренние вопросы региона.