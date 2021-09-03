Олег Матыцин объяснил успех российских паралимпийцев в Токио во время пандемии

Россия создала условия для подготовки паралимпийцев во время пандемии коронавируса, и атлеты успешно выступают на Паралимпиаде в Токио, считает министр спорта РФ Олег Матыцин.

Международный паралимпийский комитет расспрашивал Матыцина о подготовке россиян в условиях пандемии коронавируса, отметив, что для паралимпийцев нужны более чуткие условия. Министр спорта считает, что главное, что было сделано Россией для этого, — активно противодействовать опасному вирусу.

«Подвиг, который совершали паралимпийцы в Токио и был обеспечен трудом профессионалов, говорит о том, что в России действительно сформированы максимальные средства защиты и противодействию инфекции», — передает корреспондент «Политики Сегодня» слова министра, выступившего на Восточном экономическом форуме.

Сборная России завоевала 97 медалей (32 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых). Она расположилась в медальном зачете на третьем месте, уступив Китаю и Великобритании.