Условия для инвестирования в России могут конкурировать с общемировым рынком

Россия обладает всеми необходимыми условиями для инвестирования, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Условия для инвестирования в России можно назвать выгодными, однако ряд проблем все же существует. Именно они оказывают существенное влияние на инвестиционный климат, пояснил Титов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Можно было бы постараться их избежать. Это и пересчет налога по сниженной ставке, и проблемы со льготами на электроэнергию, особенно это актуально для Дальнего Востока. Боремся за права наших предприятий», — цитирует его корреспондент «Политики Сегодня».

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее призвал инвесторов поскорее вложиться в развитие региона. Он добавил, что местные власти держат ситуацию под своим контролем.