Мантуров назвал способ убедить россиян переехать на Дальний Восток

Создание трудовых ресурсов требует обеспечения достойных условий для жизни граждан на Дальнем Востоке. Подробнее об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на полях ВЭФ.

Министр отметил, что для жителей региона необходимо создать среду, из которой им не хотелось бы уезжать. В пример Мантуров привел завод Звезда, для функционирования которого необходимо было принять на работу 3,5 тысячи человек. По его словам, до момента создания мощностей производства современного судостроения, на предприятии трудилась лишь 1000 работников.

«Если появляется жилье, создается новый район, нужно создавать социальные условия: детсады, школы, образование, люди должны получать медицинское обслуживание качественное. Весь этот инструментарий позволит привлечь с центральной России на Дальний Восток новых специалистов», — передает слова министра корреспондент «Политики Сегодня».

На полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщалось, что в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики также начинают обсуждать принципы и архитектуру застройки города Спутник, который будет располагаться между Владивостоком и Артемом. Для возведения нового города будет сформирована экспертная группа.