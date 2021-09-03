Дегтярев предупредил об изменении цен на жилье в Хабаровском крае

Более одного миллиона квадратных метров жилья хотят ввести в эксплуатацию в Хабаровском крае. Это событие может сказаться на ценах, отметил врио главы региона Михаил Дегтярев.

Врио губернатора Хабаровского края выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Михаил Дегтярев раскрыл детали строительства новых жилых домов, и сколько «квадратов» уже будут введены в эксплуатацию в 2021 году.

«В Хабаровском крае уже в этом году вводится в эксплуатацию один миллион квадратных метров [жилья — Прим. ред.] и даже более. Это напрямую повлияет на качество жизни людей и на цены на жилье», — рассказал врио губернатора, отвечая на вопрос корреспондента «Политики сегодня».

Стоимость квартир за последние полгода увеличилась на 40%. По словам Михаила Дегтярева, раньше предложений на жилплощадь было меньше, и спрос отсутствовал. За год власти региона расчистили свыше 20 площадок для возведения крупных проектов. Среди них оказался «Дальневосточный квартал».

Выборы губернатора Хабаровского края состоятся через две недели. Среди зарегистрированных кандидатов оказались представители четырех партий. Среди них Михаил Дегтярев от ЛДПР, Марина Ким от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Бабек Мамедов от «Родины» и Владимир Парфенов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».