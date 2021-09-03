Титов оценил потери предпринимателей от пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса вынудила компании перейти в режим выживания. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Пандемия коронавируса была объявлена в марте прошлого года. За это время инвестиции по всему миру сократились почти до нулей, заявил Титов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

«Во всем мире вообще инвестиции снизились практически до нулей. Все, в том числе крупные компании, перешли в состояние выживания. Не говоря о малом бизнесе. Поэтому, конечно, мы можем говорить, что пандемия серьезно повлияла на нас», — цитирует его корреспондент «Политики сегодня».

Восточный экономический форум проходит со 2 по 4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году является развитие Дальнего Востока. В пятницу на пленарном заседании форума выступит президент России Владимир Путин.