Попова: пандемия COVID-19 снова указала на хрупкость мира

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила на Восточном экономическом форуме. В ходе мероприятия она рассказала, какой урок для мирового сообщества преподнесла пандемия COVID-19.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Главе Роспотребнадзора задали вопрос об уроках пандемии коронавируса, которые получили государства. По словам Анны Поповой, мир еще раз убедился в своей хрупкости, передает корреспондент «Политики сегодня».

«Пандемия еще раз показала нам, насколько хрупок мир. Как важно взаимодействие во благо. Экономические мотивы не могут быть приоритетнее, чем сохранение здоровья человека. Это тот урок, который надо извлечь», — ответила глава Роспотребнадзора.

Миру, по словам Анны Поповой, необходимо продолжать взаимодействовать. В первые дни пандемии коронавируса были поставлены тест-системы в 40-50 государствах. Эти мероприятия проводились, чтобы помогать людям, заключила глава ведомства.