Генерал Попов опроверг мнение Польши о стареющей военной авиации России

Польская сторона ошибочно полагает, что российская военная авиация находится на стадии необратимого старения. Свои доводы на эту тему привел заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

Реакцию генерала спровоцировала статья издания Defender24, которая описывает так называемый великий регресс военно-воздушного флота России. В интервью «ПолитРоссии» Попов указал на неосведомленность Польши в этом вопросе. Он объяснил, что в этом случае время службы техники не привязано к сроку давности эксплуатации.

«Есть ресурс календарный, а есть ресурс по часам налета. Это, как говорится, две большие разницы. Если самолет совершает не так много полетов, то его технический потенциал сохраняется», — объяснил эксперт.

Попов добавил, что говорить о неспособности крылатой машины выполнять боевые задачи можно только по результатам миссий. Делать вывод об упадке технического состояния авиации можно только если самолет не справляется с поставленными задачами.